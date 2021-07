PlayStation 5: Bloodborne vorerst ohne PC-Portierung laut Insider

Autor:, in / PlayStation 5

Es ist kein Geheimnis, dass Sony nach und nach ehemals PlayStation-Exklusive Titel auf den PC bringt. Dies geschieht im Gegensatz zu Xbox-Spielen zwar mit einer gewissen Verzögerung, die ein paar Jahre betragen kann, aber dennoch breitet Sony seine Flügel in Richtung PC aus.

PlayStation-CEO Jim Ryan hat zuvor bereits bestätigt, dass das Unternehmen eine ganze Reihe von PC-Ports plane, die in die Fußstapfen von Horizon Zero Dawn und Days Gone treten sollen.

Auch, wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt wurde, welche Titel zu dieser Reihe an Spielen gehören werden, scheint laut Insider Lance McDonald festzustehen, dass Bloodborne von FromSoftrware vorerst nicht dazu gehören wird. Er weiß zwar von mehreren exklusiven PlayStation-Spielen, die auf den PC kommen werden, Bloodborne sei aber leider keines von ihnen. Er hat aber trotzdem immer noch die Hoffnung, dass es einfach aus dem Nichts erscheinen wird.