Xboxdynasty: Freunde Freitag mit der Community rund um Kampfspiele

Es ist wieder so weit. Der neue Freunde Freitag klopft an und möchte wieder viele von euch aus der Xboxdynasty Community ansprechen. Diesmal soll es sich um Beat ‚em up und Kampfspiele gehen.

Ihr kloppt euch gerne, doch auf der Straße ist einfach kein Mensch mehr, der euren kampferprobten Fäusten und Shaolin Techniken gewachsen ist? Dann kommt in das Xboxdynasty Dojo. Ob ihr Boxen, Kung Fu oder sämtliche Ninjutsus aus Konohagakure gelernt habt, in unserem Ring findet jede/r seine/n passenden Gegner und Mitstreiter:innen. Und vielleicht könnt ihr den ein oder anderen neuen (unfairen) Kampfstil an den Tag legen, um euch auf die Probe zu stellen und so zu Weltruhm zu führen.

Auch hier gilt wieder die Vielfalt der Spiele. Ihr müsst euch nicht auf ein Spiel versteifen. Sicherlich findet ihr wieder Leute für mehrere Titel, in denen ihr euch gerne mal prügeln würdet. Denkt daran, dass ihr nicht in jeder Kampfsportart den schwarzen Gürtel oder den Weltmeistertitel ergattert haben müsst, um Spaß zu haben. Schließlich soll genau der ja im Vordergrund stehen und die Xboxdynasty Community weiter zusammenführen.

Vielleicht wollt ihr nicht nur Einzelkämpfe bestreiten, sondern Xboxdynasty Turniere veranstalten und so zeitweise die größten Kämpfer:innen unter euch küren. Sprecht miteinander und vielleicht entwickelt sich hier ein eigener großer Fight Club. Hierzu könnt ihr euch natürlich auch im Forum zusammenfinden und alles genre-intern gestalten.

Darum lasst eure Gamertags in den Kommentaren, teilt mit, was ihr gerne spielt und kloppt aufeinander ein, was das Zeug hält – natürlich nur mithilfe des Xbox Controllers; also nur durch Knopfdruck!

Weiterhin empfehlen wir euch dem Xboxdynasty Club auf Xbox LIVE beizutreten, um weitere Spieler zu treffen und euch auszutauschen.

Viel Spaß bei der Suche und bei den gemeinsamen Kämpfen!