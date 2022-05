PlayStation 5: Hälfte aller Veröffentlichungen für PC und Mobile

Autor:, in / PlayStation 5

Laut Jim Ryan sollen bis 2025 die Hälfte der Veröffentlichungen von SONY auf PC und Mobile erscheinen. Zusätzlich sind zwölf Live-Service-Spiele in Arbeit.

Während einer kürzlich abgehaltenen Geschäftsbesprechung erklärte SIE-Präsident Jim Ryan, dass SONY zukünftig plane, seinen Aktivitäten eine größere Plattform zu bieten. Man erwarte, dass bis 2025 die Hälfte der jährlichen Veröffentlichungen auf PC und Mobilgeräten erscheinen werden.

Zudem seien für die kommenden Jahre mindestens zwölf Live-Service-Spiele in Arbeit. Beides könne zu grundlegenden Veränderungen der Geschäftsstruktur führen, so Ryan.

„PlayStation Studios hat sich in der Vergangenheit bei der Bereitstellung eines starken Portfolios narrativer, grafisch schöner Einzelspieler-Spiele wunderbar geschlagen, aber es ist sicherlich so, dass wir uns auf einen ziemlich engen Teil des Gaming-Marktes beschränkt haben.“ „Durch die Ausweitung auf PC und Mobilgeräte, und es muss gesagt werden auch auf Live-Dienste, haben wir die Möglichkeit, von einer Situation, in der wir nur in einem sehr engen Segment des gesamten Spielesoftwaremarktes präsent sind, zu einer so ziemlich überall vorhandenen Präsenz überzugehen.“ „Ich denke, wenn wir das richtig machen, wenn wir es mit Intelligenz und Exzellenz ausführen, sind die Möglichkeiten für ein signifikantes Wachstum der Anzahl der Menschen, die unsere Spiele spielen, der Anzahl der Menschen, die unsere Spiele genießen, und der Anzahl von Leuten, die Geld für unsere Spiele ausgeben, exponentiell hoch.“ „Ich würde zum Beispiel sagen, wenn es uns gelingt, einen Teil der zwölf Live-Service-Spiele, welche die PlayStation Studios entwickeln, wenn nur ein Teil davon kritischen und kommerziellen Erfolg hat, wird dies im Laufe der Zeit Auswirkungen haben, die unsere Geschäftsstruktur vollständig transformieren.“

Eine während Ryans Präsentation gezeigte Grafik deutete zudem darauf hin, dass ab 2025 keine PlayStation 4-Spiele mehr erscheinen werden.

Seit dem PC-Port von Horizon Zero Dawn im August 2020 erschienen weitere, zuvor PlayStation-exklusive Eigenproduktionen wie Days Gone oder God of War für PC. Uncharted 4 und weitere Spiele sollen zukünftig folgen.

Zudem übernahm SONY kürzlich mit Nixxes Software ein Studio mit ausgewiesener Expertise für PC-Versionen und verpflichtete den früheren Apple Arcade Content Boss Nicola Sebastiani für die Mobile-Sparte des Unternehmens.