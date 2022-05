The Quarry: Online-Multiplayer startet einen Monat nach Release

Autor:, in / The Quarry

Der Online-Multiplayer des kommenden Horror-Spiels The Quarry wird knapp einen Monat nach Veröffentlichung per Update hinzugefügt.

Noch zwei Wochen müssen sich Horror-Fans gedulden, bis sie das von Supermassive Games entwickelten The Quarry das Gruseln lehrt. Auch Story-technisch hat der geistige Until Dawn-Nachfolger mit ganzen 186 Enden einiges zu bieten.

Wer The Quarry auch Online genießen will, muss etwas länger warten, wie Director Will Byles nun via Twitter bekannt gibt. Während The Quarry am 10. Juni erscheint, wird der Online-Multiplayer erst knapp einen Monat später am 8. Juli hinzugefügt:

„Das Warten hat bald ein Ende und das Team und ich freuen uns, dass ihr in knapp zwei Wochen endlich selbst The Quarry spielen könnt. Das Spiel wird am 10. Juni erscheinen und lokalen Couch-Koop, den Movie-Mode sowie die Singleplayer-Kampagne enthalten.“ „Allerdings haben wir die schwere Entscheidung getroffen, den Online-Multiplayer-Modus zu verschieben, um euch die bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Es handelt sich nicht um eine lange Wartezeit – der Online-Multiplayer wird am 8. Juli per Update hinzugefügt.“ „Wir danken euch für euer Verständnis und hoffen, dass ihr euch genauso sehr wie wir auf die Veröffentlichung in 15 Tagen freut.“

Dazu hat 2K Games noch einen weiteren Trailer zum Spiel veröffentlicht: