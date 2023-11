PlayStation 5: Kurios: Verkaufte Portal Controller zählen als Konsole

Autor:, in / PlayStation 5

Der PlayStation Portal Controller wird nicht als Zubehör für die PlayStation 5 gezählt, sondern in den Statistiken als eigene Hardware-Konsole gewertet.

„Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!“ – so oder so ähnlich hat sich das wohl auch Sony gedacht und der Statistikfirma „Circana“ in den USA mitgeteilt, dass der Portal-Controller für die PlayStation 5 als eigene Hardware gezählt wird.

Laut dem Antrag von Sony zählt der PlayStation 5 Portal-Controller nicht als Accessoire für die PS5-Konsole, sondern als eigene Hardware und muss so auch in den Statistiken bei den Verkäufen des Datenamtes gewertet werden. Die Bestätigung von Circana kam prompt, doch der Post wurde direkt wieder auf X-Twitter gelöscht.

Aber warum hat sich Sony dazu entschieden? Das bleibt wohl zum derzeitigen Zeitpunkt noch ein Rätsel. Möglicherweise möchte Sony in Zukunft sagen können, dass man schon eine halbe Milliarde Hardware & Konsolen verkauft hat oder ähnliche Slogans nutzen.

Das Einzige, was beim Portal-Controller einer Konsole gleicht, ist der hohe Preis, behaupten böse Zungen.

Doch tatsächlich gibt es für ein paar Euro weniger aktuell eine Xbox Series S-Konsole im Sale. Ansonsten muss auch der Portal-Controller wie der DualSense-Controller mit der PlayStation 5-Konsole verbunden werden. Der DualSense-Controller wird dabei jedoch als Zubehör für die PS5 bei den Statistiken gewertet, der Portal Controller hingegen als verkaufte Hardware.

Wer möchte kann sich zum PS5 Portal-Controller noch ein Teardown und eine Analyse von Digital Foundry anschauen: