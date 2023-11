Wonder Woman: Läuft derzeit nur in 30fps laut Gerücht

Autor:, in / Wonder Woman

Die Framerate von Wonder Woman soll derzeit nur bei 30fps liegen, während das Gameplay vielversprechend klingt.

Monolith arbeitet schon seit Jahren an Wonder Woman, einem Open-World-Action-Adventure für Einzelspieler, in dem die Lasso schwingende Superheldin im Mittelpunkt steht.

Der Entwickler hält sich mit Informationen zum Spiel generell bedeckt, inoffiziell soll Wonder Woman aber derzeit mit 30fps laufen, wie Shpeshal Nick von XboxEra wissen will. Im Podcast tauschte er mit Gästen wieder Gerüchte aus und gab dort an, dass es auch einen Performance Modus geben könnte.

Grafisch, aber wahrscheinlich besser, soll Wonder Woman ähnlich wie Gotham Knight aussehen, heißt es weiter.

Weiterhin ist die Rede von üblichen Elementen wie Mobs und (Mini) Bossen. Neue Ausrüstung gibt es aus Truhen oder Loot-Drops, genannt wurden „Stiefel, Hosenträger und Torso-Ausrüstung mit Werten“.

Wie eine gute Version von Crackdown sei hingegen das Springen, Hüpfen und schnelle Sprinten. Die Schnellreise erfolgt über den unsichtbaren Jet.

Gut anfühlen soll sich das Lasso der Wahrheit, was man mit den Spinnweben von Spider-Man vergleicht. Damit werden Gegner eingewickelt, wodurch man sie schlagen oder gar Kombos ausführen kann.

In der letzten Woche war Wonder Woman wegen der Spekulation im Gespräch, es könnte sich um ein Live-Service-Spiel handeln.