Wonder Woman: Open-World-Action-Adventure angekündigt

Im Open-World-Action-Adventure Wonder Woman kämpfen Spieler darum, zwei Welten zu vereinen.

Entwickler Monolith Productions arbeitet für Warner Bros. Games an Wonder Woman, einem Open-World-Action-Adventure für Einzelspieler, in dem die DC-Superheldin im Mittelpunkt steht.

Wonder Woman erzählt eine Geschichte aus dem DC-Universum, in dem die Spieler in die Rolle der Superheldin Diana von Themyscira schlüpfen und dafür kämpfen, die Amazonenfamilie und die Menschen der modernen Welt zu vereinen.

Entwickler Monolith nutzt für Wonder Woman das bekannte Nemesis-System aus den Mittelerde-Spielen. Damit sollen Spieler eine tiefe Verbindung zu Feinden und Verbündeten aufbauen, während sich die Superheldin von einer heldenhaften Kämpferin zu einer bewährten Anführerin entwickelt.

Ein Release-Zeitraum oder die verfügbaren Plattformen wurden zur Ankündigung von Wonder Woman nicht genannt.