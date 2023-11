Wonder Woman: Nicht als Live-Service-Spiel konzipiert

Autor:, in / Wonder Woman

Warner Bros. stellt klar, dass Wonder Woman nicht als Live-Service-Game konzipiert ist, sondern ein „Einzelspieler-Action-Adventure in einer dynamischen offenen Welt“ wird.

Zuvor gab es Spekulationen, dass Wonder Woman ein Live-Service-Game werden könnte, da neue Mitarbeiter in einem Stellenausschreiben für diese Zwecke gesucht wurden. Ein Sprecher von Warner Bros. dementierte jedoch in einer Stellungnahme gegenüber IGN jegliche Behauptungen über einen Live-Service für Wonder Woman.

„Wonder Woman ist ein Einzelspieler-Action-Adventure, das in einer dynamischen offenen Welt spielt. Dieses Third-Person-Erlebnis wird es den Spielern ermöglichen, in die Rolle von Diana von Themyscira zu schlüpfen und eine originelle Geschichte zu erzählen, die im DC-Universum angesiedelt ist, während es auch das Nemesis-System beinhaltet. Wonder Woman ist nicht als Live-Service konzipiert.“