PlayStation 5: Sony-Führung betrachtet Bungie als gescheiterte Akquisition

Bungie war für Sony ein Fehlkauf! Diese Details stammen aus einer angeblichen internen Konversation, die dem YouTuber „Aztecross“ zugespielt wurde. In dem ziemlich beunruhigenden Verlauf, weist eine Insider-Quelle auf interne Führungsstreitigkeiten zwischen Bungie und Sony hin.

Im zugespielten Text heißt es unter anderem:

„Ich schreibe dies auf einem Wegwerfpapier. Bitte verwenden Sie diese Informationen, um andere Quellen, die Sie möglicherweise haben, zu untermauern.“

„Die interne Sichtweise bei Sony ist im Moment sehr negativ gegenüber Bungie. Es wird als fehlgeschlagene Investition angesehen und die Strategien, die diskutiert werden, drehen sich eher darum, die Verluste wieder hereinzuholen.“

„Ein interner Anführer aus den USA kämpft darum, das Ruder herumzureißen, während viele andere auf der anderen Seite des Pazifiks eine viel härtere Methode wollen. Der frühere US-Führer genießt bei der Führung in Übersee großen Respekt, so dass er wahrscheinlich seinen Willen durchsetzen wird. Diese Person ist der Ansicht, dass es bei Bungie viele ‚gefräßige‘ Führungskräfte gibt, die ihre Arbeit nicht machen und das Unternehmen behindern. Es wird vermutet, dass die Mitarbeiter qualifiziert sind, aber die Führung nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen.“

„Bungie befindet sich in einer schwierigen Lage, weil die Vorbestellungszahlen niedriger sind als erwartet. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe keine Details zu den tatsächlichen Zahlen. Sony ist überzeugt, dass die Finanzen es Bungie nicht erlauben werden, eine Übernahme zu vermeiden, selbst mit einer weiteren Runde von Entlassungen, da dies die Entwicklung und zukünftige Einnahmen kannibalisieren würde.“

„Insgesamt war Sony sehr verärgert über die Führung von Bungie. Sie waren nicht in der Lage, die Sony-Teams erfolgreich zu beraten, und während Lightfall die internen Umsatzziele erreichte, wurde seitdem jedes Ziel in immer stärkerem Maße verfehlt. Die Bungie-Führung verschiebt regelmäßig Treffen mit der Sony-Führung, wohl wissend, dass der nächste Termin Monate entfernt sein kann.“

„Ich hoffe, das wirft ein Licht auf die Vorgänge von Sonys Seite. Es wird vermutet, dass die Übernahme Sony erlauben würde, Destiny in ein profitableres Spiel zu verwandeln. Das hört sich schlimm an, aber es wird als ‚lightning in a bottle‘ behandelt. Die Sony-Führung will das Spiel pflegen und versteht, dass eine aggressivere Monetarisierung nicht gesund wäre.“

„Das Monetarisierungsmodell soll jedoch geändert werden, da man glaubt, dass das derzeitige Modell zu verwirrend ist. Der Hauptunterschied zwischen der US-Führung und der japanischen Führung, die ihren Willen durchsetzt, betrifft eher die in der Entwicklung befindlichen Titel von Bungie. Wenn sich die japanische Führung durchsetzt, werden die Teams für künftige Titel entkernt und umstrukturiert.“