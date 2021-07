PlayStation 5: Sony ist der größte Verlierer der E3 laut Michael Pachter

Autor:, in / PlayStation 5

Microsoft hat die E3 2021 gerockt! Das haben auch die Gamer in den USA so gesehen und sind in die Läden gestürmt, um irgendwie eine Xbox Series X oder Xbox Series S zu ergattern. Das Resultat? Die besten Hardware-Dollar-Verkäufe im Juni 2021 für Microsoft, vor Sony mit der PlayStation 5 und dem Dauerbrenner, der Nintendo Switch.

Microsofts Xbox Series X|S war im Juni die umsatzstärkste Plattform und konnte sogar den vorherigen Juni-Bestwert für Xbox-Konsolen aus dem Jahr 2011 übertreffen.

Laut Michael Pachter macht Sony „einen riesigen strategischen Fehler“, wenn es die E3 weiter auslässt, meint der Branchenanalyst Michael Pachter in einer kürzlichen Pachter Factor-Episode auf SIFTD Games. Dabei äußerte der Analyst offen seine Gedanken zu diesem Thema.

„Sony ist und wird weiterhin der größte Verlierer der E3 sein, indem sie die Messe auslassen, und ich denke, sie sollten wirklich aufwachen“, sagt der Analyst. „Ich denke, dass Sony eine falsche Richtung einschlägt“, sagte Pachter. „Ich denke, sie machen einen großen strategischen Fehler, wenn sie die E3 aufgeben. Ich denke, das ist einfach der falsche Weg, und ich hoffe, dass sie es herausfinden und nächstes Jahr wiederkommen.“ „Jemand hat sie davon überzeugt, dass sie 20 Millionen Dollar sparen, wenn sie die E3 auslassen, und vielleicht war die diesjährige E3 eine kluge Entscheidung“, fuhr er fort. „Sie haben auch die vorherige übersprungen. Und ich denke, es ist einfach ein schlechter Schachzug. Eine wirklich dumme Strategie. Denn man kann nicht so viel Presse für 20 Millionen Dollar kaufen. Ein Event zu haben und all seine Fans auf dieses eine Event zu konzentrieren, ist wirklich, wirklich mächtig, und ich denke, wer auch immer das Management berät, dass das Überspringen der E3 ein kostenbewusster Zug und klug ist, liegt einfach falsch. Sie sind einfach nur dumm.“ Pachter schloss: „Meiner Meinung nach ist und bleibt Sony der größte Verlierer der E3, wenn sie die Messe auslassen, und ich denke, sie sollten wirklich aufwachen und erkennen, dass es eine Gelegenheit für sie ist, ihre Spiele – und die sind sehr gut – und ihre Hardware – die sehr gut ist – der Welt zu präsentieren, wenn die Welt aufpasst. Ich hoffe, sie sind 2022 wieder dabei. Lasst uns die Daumen drücken.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Pachter die Entscheidung von Sony, die E3 zu überspringen, deutlich kritisiert. Damals im Jahr 2019, als Sony zum ersten Mal die E3 ausließ, sagte Pachter: „Ich denke, sie sind Narren, die Messe auszulassen.“ Mehr dazu findet ihr hier.