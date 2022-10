PlayStation 5: Sony ist die Play-to-Win-Plattform bei Call of Duty Modern Warfare II

Kaum ist Call of Duty: Modern Warfare II auf dem Markt, da machen sich schon die ersten Skandale breit!

Mit dem heutigen Release des Shooters hat Sony alle exklusiven Vorteile für seine Plattform enthüllt. Und es sind nicht gerade wenige, die den Spielern auf anderen Plattformen vorenthalten werden.

So bekommen Spieler auf PlayStation, die sind in einer Party befinden immer einen Bonus von 25 % auf Waffen-EP, die aber auch Plattformübergreifend funktionieren.

Weiterhin können Spieler auf PlayStation den Battle Pass schneller leveln, wenn sie das Battle Pass Bundle kaufen. Dort sind neben der üblichen 25 zusätzliche 5 Level weitere enthalten.

Einmal pro Monat erhalten PlayStation-Spieler auch ein exklusives Event mit doppelten Erfahrungspunkten.

Auch über einen zusätzlichen Platz für ein Loadout können Spieler auf PlayStation verfügen.

Schließlich erhalten PlayStation Plus-Mitglieder mit jeder neuen Season ein kostenloses Bundle, in dem Operator-Skins, Waffenblaupausen, Embleme und mehr enthalten sind.

Wtf is this shit. Exclusive PlayStation advantages with permanent xp gains and extra loadouts?! This crosses the line. #xbox #ModernWarfare2 #MWII pic.twitter.com/WWySvscV5p

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) October 27, 2022