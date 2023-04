Fraglos ist das First-Party-Line-Up rund um Spiele wie Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West und God of War Ragnarok eine der größten Stärken der PlayStation 5.

Doch während genannte Spiele große Erfolge einfahren können, werden auf der anderen Seite auch jede Menge Projekte in frühen Phasen der Entwicklung eingestellt, wie Sony Interactive Entertainment Independent Developer Head Shuhei Yoshida in einem Interview im Zuge seiner BAFTA-Award-Auszeichnung verrät:

„PlayStation ist offen für neue Ideen, und viele davon scheitern. Wir machen einen Prototyp, werten ihn aus und entscheiden dann, ob wir mehr Zeit und Ressourcen investieren oder einfach aufhören. Wir stellen so viele Spiele ein. Normalerweise versuche ich, die Entwickler davon zu überzeugen, dass ich sie davor bewahren will, sich mit diesem Projekt festzufahren.“

„Wir arbeiten in der Regel mit Leuten zusammen, die sehr starke Ideen haben, wir lieben diese Leute, deshalb ist es so schwer, ihr Projekt zu ändern oder zu stoppen. In dieser Branche geht es nur um Talent. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, so gut ich konnte.“