Police Simulator: Patrol Officers: Neues Update, neuer DLC und neues Bundle

Ab sofort sind gleich drei aufregende Neuheiten für Police Simulator: Patrol Officers verfügbar. Die beliebte Polizeisimulation von Publisher astragon Entertainment und Entwickler Aesir Interactive erhält mit dem First Aid Update das dreizehnte kostenlose Inhalts-Update, das es virtuellen Polizisten neben vielen weiteren Verbesserungen ermöglicht, erste Hilfe direkt vor Ort zu leisten.

Mit dem First Aid Update können verletzte Zivilpersonen zwei verschiedene Verletzungsgrade aufweisen: leichte und schwere Verletzungen. Spieler haben die Möglichkeit, durch Erste-Hilfe-Maßnahmen Verletzte direkt an der Einsatzstelle zu versorgen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Dazu gehören das Durchführen einer Herzdruckmassage bei bewusstlosen oder bewegungsunfähigen Personen, indem die angezeigte Taste im richtigen Moment gedrückt wird, sowie das Anlegen von Bandagen an verletzten Personen, um ihre Wunden zu versorgen. Im Falle schwerer Verletzungen werden die Rettungskräfte die Betroffenen mithilfe einer Trage in den Rettungswagen transportieren.

Zusätzlich zur Ersten Hilfe bringt Update 13 die Möglichkeit ins Spiel, die Skins von heruntergeladenen Mods in der Garage zu ändern.

Das Warden Police Vehicle ist mit einer LED-Anzeige auf dem Fahrzeugdach ausgestattet, die vordefinierte Texte für verschiedene Situationen anzeigt: „DO NOT PASS“, um zivilen Fahrern das Überholen zu verbieten, „PULL OVER“, um Fahrer aufzufordern, rechts heranzufahren, oder „ACCIDENT“, um Passanten vor einer Unfallstelle zu warnen und sie daran zu hindern, diese zu betreten.

Weiterhin sorgt eine spezielle Unterbodenbeleuchtung dafür, dass das Fahrzeug auch bei Dunkelheit sichtbar ist, was besonders bei der Absicherung von Unfällen in der Nachtschicht hilfreich ist.

Zudem ist ab sofort der Warden Police Vehicle DLC verfügbar, der die Spielenden mit Unterbodenbeleuchtung und LED-Anzeige im Polizeialltag unterstützt. Wer seine Fahrzeugflotte um mehr als nur ein Fahrzeug erweitern möchte, kann jetzt alle bisher erschienenen Fahrzeug-DLCs, einschließlich des brandneuen Warden Police Vehicle DLCs, im Garage Bundle erwerben.

Die Einsatzmöglichkeiten des Warden Police Vehicle werden im Release-Trailer des DLCs gezeigt:

Das neuen Garage Bundle bietet alle bisher erschienenen Fahrzeug-DLCs für Police Simulator: Patrol Officers in einem praktischen Paket, darunter auch der brandneue Warden Police Vehicle DLC:

Warden Police Vehicle DLC

Multipurpose Police Vehicle DLC

Urban Terrain Vehicle DLC

Compact Police Vehicle DLC

Guardian Police Vehicle DLC

Surveillance Police Vehicle DLC

Der Garage Bundle Trailer zeigt alle Fahrzeuge noch einmal in Action:

The First Aid Update (Update 13) ist ab sofort kostenlos erhältlich. Der Warden Police Vehicle DLC kann für 2,99 € auf allen Plattformen erworben werden. Das Garage Bundle, das alle bisher erschienenen Fahrzeug-DLCs enthält, ist auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One für 11,99 € erhältlich.

Police Simulator: Patrol Officers ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.