Portal 2: Co-Autor spricht sich für Nachfolger aus

Autor:, in / Portal 2

Erik Wolpaw, Co-Autor von Portal und Portal 2 sowie von Titeln wie Psychonauts, Half-Life 2: Episode 1 und 2, Left 4 Dead und Half-Life Alyx, hat sich in der neusten Ausgabe des Kiwi Talkz Podcasts für eine baldige Entwicklung von Portal 3 ausgesprochen.

Wolpaw selbst wäre zu jeder Zeit bereit an einem neuen Portal zu arbeiten, zweifelt allerdings das Interesse seines Arbeitgebers Valve an. So seien die 300 Mitarbeiter des Unternehmens ausgelastet und die Formung eines Portal-Teams aus etwa 75 Personen unrealistisch.

Ein weiteres Problem sei die eventuelle Profitabilität eines neuen Portal-Teils. Diese sei dem Autor zufolge zwar durchaus gegeben, reiche allerdings natürlich nicht an die eines Counter-Strike: GO heran:

„Das Problem ist, man würde Geld verdienen, aber wie viel Geld würde man verdienen? Wirst du so viel verdienen wie mit Counter-Strike: GO? Wahrscheinlich nicht.“ „Aber vielleicht muss man nicht mit jedem Spiel so viel Geld machen wie mit Counter-Strike: GO, weißt du, Gabe, falls du zuhörst.“

Nach dem mit einem Lächeln auf den Lippen vorgetragenen Appell an seinen Chef setzt sich Wolpaw zum Ende der Show ein weiteres Mal emotional für Portal 3 ein:

„Wir müssen Portal 3 starten. Das ist meine Botschaft an … an wen auch immer.“ „Ich werde nicht jünger. Wir erreichen den Punkt – es ist verrückt darüber nachzudenken – an dem wir buchstäblich zu alt sind, um an Portal 3 zu arbeiten, also sollten wir es einfach tun.“