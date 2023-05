In einer Unboxing-Galerie könnt ihr euch als einer der ersten den neuen PowerA MOGA XP-Ultra von allen Seiten anschauen.

PowerA hat uns von XboxDynasty als eine der ersten Xbox-Seiten weltweit mit dem neuen PowerA MOGA XP-Ultra Controller versorgt.

Dieser Controller ist der erste lizenzierte kabellose Controller für Xbox, der mit Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 10 & 11 und Android-Geräten via Bluetooth kompatibel ist. Das gute Stück hat einen stolzen Preis von 129,99 EUR und kann schon bald via Amazon bestellt werden.

Einen Eindruck von allen Seiten des PowerA MOGA XP-Ultra Controllers gibt es in der Unboxing-Galerie: