Prime Gaming: Kostenlose Spiele und frische Auswahl an Ingame-Content im Juli

Im Juli geht es bei Prime Gaming heiß her, mit neuen kostenlosen Spielen und einer frischen Auswahl an Ingame-Content für beliebte Titel:

Prime Gaming hat als Teil des diesjährigen Prime Day für Abonnenten über 30 kostenlose Titel im Gepäck, darunter die AAA-Hits Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat und mehr. Unter den mehr als 25 Indie-Titeln finden sich kostenlose Spiele wie Death Squared, Fatal Fury Special und Giana Sisters: Twisted Dreams.

Amazons Crown Channel hält das Ultimate Crown-Event ab, bei dem die YouTube-Legende MrBeast gegen Unterhaltungsikone Ninja im Gaming-Wettstreit antritt.

Prime Gaming und 2K haben sich zusammengetan, um exklusive Ingame-Inhalte für die weltbekannte Basketballserie NBA 2K22 zur Verfügung zu stellen.

Prime-Mitglieder können sich nun noch bessere Inhalte für Grand Theft Auto Online und Red Dead Online sichern und erhalten exklusiven Ingame-Content zu Titeln wie Fall Guys (jetzt Free-to-Play), World of Warcraft, Pokémon GO, The Elder Scrolls Online und mehr.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im Juli umfassen die vier Titel Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic und Fell Seal: Arbiter’s Mark.

Der neuste Sizzle-Trailer gibt einen Überblick über die kostenlosen Titel:

Amazon Prime-Mitglieder können sich freuen, denn als Teil des diesjährigen Prime Day, der vom 12. bis zum 13. Juli stattfindet, haben Prime-Mitglieder Zugriff auf über 30 kostenlose Spiele.

Zum Prime Day selbst können sich Mitglieder die kostenlosen AAA-Titel Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast und Star Wars Republic Commando sichern.

Bereits jetzt haben sie außerdem Zugriff auf mehr als 25 Indie-Titel. Zum Teil handelt es sich hierbei um Spiele, die zum ersten Mal Teil von Prime Gaming sind, andere sind Fanlieblinge, die wieder ins Sortiment aufgenommen wurden. Mit dabei sind Spiele von Curve Games, HandyGames, SNK und mehr, darunter Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, HUE, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective, The King of Fighters 2002 und viele weitere.

Amazons Crown Channel präsentiert am Samstag, den 9. Juli von 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr den ultimativen Showdown der Gaming-Prominenz in Form von Ultimate Crown, live auf Twitch.tv/Crown. Prime-Mitglieder und Zuschauer aus aller Welt können auf Twitch und Prime Video verfolgen, wie Gaming-Ikone Ninja in der HyperX Arena in Las Vegas in League of Legends gegen YouTube-Legende MrBeast antritt. Unterstützt werden sie von einem All Star-Lineup aus Streamern und Gamern. Die Show wird auch auf Prime Video übertragen.

Twitch-Zuschauer können ihren Favoriten mit speziellen Emotes unterstützen, welche die Matches in Echtzeit beeinflussen. Prime-Mitglieder und Chat-Teilnehmer haben außerdem die Chance, Geschenke und kostenlose Abonnements zu erhalten oder auch persönlich zum Ultimate Crown-Event eingeladen zu werden.

Zusätzlich zu den Prime Day-Angeboten gibt es bei Prime Gaming ab dem 1. Juli vier weitere kostenlose Titel. Das Lineup diesen Monat stellt die Cleverness der Spieler auf die Probe, wenn sie in Maniac Mansion Geheimnisse lösen und in Suzerain ihre eigene politische Kampagne aufbauen.

Maniac Mansion – Schnell! Dr. Fred hat Sandy entführt und will Experimente an ihrem Hirn durchführen! Dave und seine Freunde müssen sie retten, bevor sie ihr Hirn der Forschung zur Verfügung stellt und Spieler müssen ihr eigenes Hirn benutzen, um die zahlreichen Geheimnisse von Maniac Mansion aufzuklären

– Schnell! Dr. Fred hat Sandy entführt und will Experimente an ihrem Hirn durchführen! Dave und seine Freunde müssen sie retten, bevor sie ihr Hirn der Forschung zur Verfügung stellt und Spieler müssen ihr eigenes Hirn benutzen, um die zahlreichen Geheimnisse von Maniac Mansion aufzuklären Suzerain – In diesem textbasierten RPG schlüpfen Spieler in die Rolle von Präsident Rayne aus Sordland, der sich in seiner ersten Amtszeit mit einem drohenden Krieg, tiefgreifender Korruption, einer Wirtschaftskrise, Reformen und weiteren Problemen herumschlagen muss.

– In diesem textbasierten RPG schlüpfen Spieler in die Rolle von Präsident Rayne aus Sordland, der sich in seiner ersten Amtszeit mit einem drohenden Krieg, tiefgreifender Korruption, einer Wirtschaftskrise, Reformen und weiteren Problemen herumschlagen muss. Fishing: North Atlantic – Spieler entdecken die majestätischen Landschaften von Nova Scotia in Kanada und bewundern die Biodiversität des Ozeans. Sie suchen den Meeresboden nach Gold und Upgrades für ihre Fischerboote und Ausrüstung ab, treiben ihre Karriere als Fischer voran und erkunden den nördlichen Atlantik.

– Spieler entdecken die majestätischen Landschaften von Nova Scotia in Kanada und bewundern die Biodiversität des Ozeans. Sie suchen den Meeresboden nach Gold und Upgrades für ihre Fischerboote und Ausrüstung ab, treiben ihre Karriere als Fischer voran und erkunden den nördlichen Atlantik. Fell Seal: Arbiter’s Mark – Spieler führen eine Gruppe von Arbitern durch ein vollwertiges RPG mit handgemachten Umgebungen. Jeder Charakter ist mit einer großen Auswahl an Klassen und Fähigkeiten anpassbar.