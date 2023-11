Prison City: Side-Scroller erscheint nächste Woche für Xbox

Der Publisher Retroware hat sich mit dem Entwickler Programancer zusammengetan und bringt Prison City auf Konsolen und PC.

Prison City ist ein dystopischer, actiongeladener Side-Scroller mit ausgefeilter Spielmechanik und komplexem Leveldesign. Bekämpft Techno-Terroristen mit eurem Chakram und euren Granaten, esst Hotdogs für eure Gesundheit und findet Kontakte, die euch helfen, die Bosse auszuschalten.

Eine Gruppe von Techno-Terroristen ist in Prison City (ehemals Detroit) eingedrungen. Die Außenseiter indoktrinieren die Kriminellen schnell und versorgen sie mit Waffen, um eine Armee aufzubauen. Jede Sicherheitszone wird von einem ernannten Techno-Terroristen-Aufseher übernommen.

Über den Anführer der Techno-Terroristen oder ihre Motive ist nicht viel bekannt, aber die Gruppe ist seither an der Macht. Übernehmt als ehemaliger Polizist Hal Bruzer den Auftrag des Chiefs, die Sicherheitszonen von Prison City zu stürmen und der Herrschaft der Techno-Terroristen ein Ende zu setzen.

Features

Gameplay im Retro-Stil, vergleichbar mit einem späten NES-Spiel

Entdeckbare Geheimnisse und Upgrades

8+ verschiedene Zonen, wie Autobahnen, Fabriken und ein Naturschutzgebiet

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad und Gameplay-Erfahrung

Boss-Modus und Bomben-Modus für längeres Spielvergnügen

Es gibt einen sprechenden Delfin!

Hauptentwickler Programancer ist ein in Michigan ansässiger Entwickler, Künstler und Programmierer, der hinter mehreren retro-inspirierten Titeln wie Dumpy and Bumpy und The Transylvania Adventure of Simon Quest steht.

Im Juli 2022 begann die Entwicklung von Prison City. Programancer hat bei der Entwicklung von Prison City zwei Ziele im Auge behalten: Erstens, die Wiederverwendung von Systemen und Paketen aus ihren anderen Spielen, um so schnell wie möglich ein tolles Spielerlebnis zu schaffen. Und zweitens, ein Spiel zu entwickeln, das sich schwer, aber kinetisch anfühlt und ästhetisch von bahnbrechenden Spielen wie Shatterhand und Power Blade inspiriert ist.

Prison City ist ab sofort auf Steam und im Epic Game Store erhältlich. Die Konsolenversionen (Nintendo Switch, Xbox One/X/S und PlayStation 4/5) werden am 16. November erscheinen.