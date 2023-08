Gourmet Warriors: Rückkehr des schmackhaften Retro Beat’em Up

Autor:, in / Gourmet Warriors

Fans von Beat’em Up-Spielen dürfen sich auf die Rückkehr von Gourmet Warriors aus 1995 am 31. August freuen.

Beat’em Up-Spiele gab es gerade in den wilden 90ern wie Sand am Meer. Neben Double Dragon und Co erschienen ebenfalls kuriose Titel wie Gourmet Warriors.

Der Publisher QUByte bringt am 31. August für die Nostalgie-Fans das Prügelspiel als optimierte Version wieder an den Start.

Ursprünglich erschien das Prügelerlebnis 1995 in Japan unter dem Titel „Gourmet Sentai Barayarou“ für das Super Famicon, bevor es dann im April 2019 unter dem Namen Gourmet Warriors den Weg auf das Super Nintendo Entertainmen System, kurz SNES, in Europa fand.

In der Metropole Zeus Heaven Magic City prügelt ihr euch durch die bösen Schergen der Geheimorganisation Bath, mit dem Ziel, sämtliche Proteine für euch zu beanspruchen. Wählt dazu einen von drei spielbaren Charakteren aus, um im rockigen Soundtrack den Bath-Anhängern so richtig das Fell über die Ohren zu ziehen.

Gourmet Warriors ist ab dem 31. August für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch verfügbar. Ein Preis für den Klassiker steht bisher nicht fest.