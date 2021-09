Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction präsentiert in einem weiteren Operator Showcase: Pulse.

Pulse ist der neueste Charakter aus Rainbow Six Extraction, der euch in einem weiteren Operator Showcase-Video vorgestellt wird. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction wird im Januar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia und PC erhältlich sein.

Das Rainbow Six Extraction Operator Showcase-Video gibt es hier zu sehen: