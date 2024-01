Raven Software: Arbeitete an COD: Zombies Live-Service-Spiel

Autor:, in / Raven Software

Das Entwicklerstudio Raven Software arbeitete zeitweise an einem Call of Duty: Zombies Live-Service-Spiel.

Raven Software, eines der Studios, die jährlich bei der Entwicklung des neusten Teils der Shooter-Reihe Call of Duty unterstützende Arbeit leisten, hatte in der Vergangenheit ein Zombiespiel in Entwicklung.

Die Information dazu stammt von Michael Gummelt. Laut eigenen Angaben in seinem LinkedIn-Profil hatte er von November 2011 bis Juni 2012 an einem Call of Duty: Zombies Live-Service-Spiel gearbeitet.

Im Profil schreibt er: „Lead Designer für ein ehrgeiziges neues Call of Duty: Zombies-Live-Service-Projekt. Wurde abgebrochen, als das [Activision]-Studio, dem dieser Teil der Call of Duty-IP ‚gehörte‘, es zurückhaben wollte.“

Gummelt gab kürzlich auch Hinweise auf eine mögliche Wiederbelebung klassischer IPs von Raven Software.