Ravenswatch: Neuer Gameplay-Trailer zum Roguelike-Actionspiel

Heute zeigte Nacon ein neues Gameplay-Video zu Ravenswatch, dem Top-Down-Roguelite-Actionspiel, welches intensive Echtzeitkämpfe mit tiefem Gameplay und hohem Wiederspielwert kombiniert.

Ravenswatch, entwickelt von dem Studio hinter dem Spiel Curse of the Dead Gods, wird im Steam Early Access am 6. April erscheinen und 2024 für Konsolen und PC veröffentlicht.