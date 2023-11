Ravenswatch: Der achte Kämpfer kommt am 16. November

Autor:, in / Ravenswatch

NACON und Passtech Games kündigen den neuesten Kämpfer in Ravenswatch für den 16. November 2023 an. Ravenswatch befindet sich bereits jetzt im Early Access auf Steam und wird im Jahr 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein. Im aktuellen Update wird der Held Sun Wukong eingeführt.

Die Albträume haben den berühmtesten Trickster betrogen. Auf der Suche nach dem, was ihm gestohlen wurde, ist ein achter gefallener Held gezwungen, sich der Ravenswatch anzuschließen.

Nach zahllosen Jahren des Trainings hatte dieser Meister der Kampfkünste und der Gerissenheit beinahe Allmacht erlangt. Als Sterblicher kann er sich auf dem Weg zur Wiedererlangung seiner göttlichen Essenz nur auf seine jahrhundertealte Erfahrung und die Unterstützung derer verlassen, die er verachtet hat.

Jemandem zu helfen, der früher auf einen herabgesehen hat, ist für ihn unerträglich. Die Unsterblichkeit war es, die ihn so arrogant machte. Aber der Verlust dieser Macht machte alles nur noch schlimmer, er wurde verbittert und neigte zu dunklen Gefühlen. Trotzdem hat er nie das Gefühl der Überlegenheit verloren. Es wird nicht leicht für die Spieler sein, sich mit ihm zu verbünden, aber wenn sie sich seine einzigartigen Fähigkeiten zunutze machen, erhöhen sie ihre Chancen gegen die Horden der Albträume.

Wer sich Sun Wukong anschließt, muss sich darauf einstellen, auf Messers Schneide zu kämpfen. Der ehemalige Gott ist sehr selbstbewusst und hat keine Angst vor Gefahren.

Es kommt nicht selten vor, dass er es ganz allein mit mehreren Gegnern aufnimmt. Er nutzt seine Beweglichkeit, um in Windeseile von einem Feind zum nächsten zu springen, und dank seiner Fähigkeiten kann er alle Situationen meistern. Mit seiner einzigartigen Parier-Technik, die er ohne Verzögerung anwenden kann, weiß Sun Wukong, wie er sich aus kniffligen Situationen befreien kann. Nur ein echter Spezialist kann einen tödlichen Angriff mit einem einfachen Handflächen-Schlag abwehren.

Wer noch immer nicht von den Vorteilen überzeugt ist, die Sun Wukong mit sich bringt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Affenkönig seine neuesten Täuschungen verbirgt. Es liegt an den Spielern selbst, sie aufzudecken. Seine Klone und Verwandlungen geben ein Überraschungsmoment, was gegen die Angriffe der Albträume sicherlich von Vorteil ist.

Ravenswatch bietet derzeit sieben Helden mit individuellen und sich ergänzenden Fähigkeiten. Eine von ihnen ist die Schneekönigin, die ihre Feinde einfrieren und über das Schlachtfeld gleiten kann. Seit dem ersten Kapitel Dark Hills haben ihre Kräfte neue Effekte erhalten. Außerdem werden in den kommenden Monaten weitere neue Helden in Ravenswatch eingeführt.

Ravenswatch ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein.