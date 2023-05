Das weltweit bekannte unabhängige Kreativstudio Rebellion gibt den Erwerb von Tunnels & Trolls bekannt, einem der bahnbrechendsten Spiele im Fantasy-Genre, und das zweite Rollenspiel, das jemals veröffentlicht wurde

Tunnels & Trolls wurde erstmals 1975 von Flying Buffalo als spielerfreundlichere Alternative zu Dungeons & Dragons veröffentlicht und machte das Rollenspiel durch seine optimierte Mechanik und seinen innovativen Ansatz für Solo-Rollenspiele einem neuen Publikum zugänglich. Im deutschsprachigen Raum erschien Tunnels & Trolls zuerst 1983 unter dem Namen Schwerter & Dämonen. Jetzt, fast 50 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung, bringt das Rebellion Unplugged-Team Tunnels & Trolls in eine neue Ära.

„Tunnels & Trolls ist ein unbeachteter Wegbereiter in der Spieleindustrie”, so Duncan Molloy, Leiter von Rebellion Unplugged. „Das Team von Flying Buffalo hat auf ein völlig neues Medium reagiert, indem es sich darauf konzentriert hat, Rollenspiele zugänglicher und unterhaltsamer zu machen. Vieles in der modernen Ära des Rollenspiels – von Old-School-Hacks über vereinfachte Systeme bis hin zum Solospiel – kann direkt auf diese Serie zurückgeführt werden. Wir freuen uns sehr, Tunnels & Trolls in die moderne Ära zu bringen.”

„Als ich Tunnels & Trolls Mitte der 70er-Jahre entdeckte, war mir nicht bewusst, dass es ein lebenslanges Interesse für Fantasy-Rollenspiele, Bücher, Filme und alles, was mit dem Genre zu tun hat, wecken würde”, so Jason Kingsley OBE, Geschäftsführer und Creative Director von Rebellion. „Das Spiel hat mich mein Leben lang begleitet, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was das Team für das Spiel auf Lager hat.”