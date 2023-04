Remnant II ist die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, in dem die Überlebenden der Menschheit in furchterregenden Welten gegen neue tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse antreten.

Ihr spielt entweder allein oder im Koop-Modus mit zwei anderen Freunden, um die Tiefen des Unbekannten zu erforschen und ein Übel aufzuhalten, das die Welt zerstört. Jetzt wurde Remnant II ein neues Video veröffentlicht, das euch die Welt des Spiels genauer vorstellt.

Remnant II erscheint im Sommer 2023.