Resident Evil 9: Spiel laut Insider seit 2018 in Entwicklung

Während die Fans erst einmal gespannt auf die Veröffentlichung von Resident Evil Village im Mai dieses Jahres blicken, ist man bei Capcom offenbar schon weiter.

Der Entwickler soll angeblich schon an Resident Evil 9, dem nächsten Teil der Horrorspiel-Reihe arbeiten.

Das behauptet zumindest der Insider AestheticGamer auch als Dusk Golem bekannt.

Dem Insider zufolge soll am Spiel schon tatsächlich seit 2018 gearbeitet werden. Mit einer Veröffentlichung dürfe man aber nicht vor dem Jahr 2024 rechnen.

Es sei auch dem Insider zufolge noch viel zu früh, um über ein Resident Evil 9 zu sprechen. Immerhin könne sich während einer Entwicklungsphase noch viel ändern oder das Spiel gar ein Reboot erfahren.

Wait until you find out that there was a period of time that RE:2, RE:3, RE8, Outrage, RE:4 & RE9 were all in development at the exact same time (late 2018). https://t.co/UMzFRSK7mt

Yes, but don't expect it anytime soon. I literally cannot see it releasing before 2024. To the point it's actually not worth even talking about right now, anything could happen to it in dev, from the whole thing being rebooted (it's happened a lot in the RE series). https://t.co/mKCUFEgTNH

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021