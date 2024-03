Resident Evil 9: Nutzt angeblich Open-World-Technik von Dragon’s Dogma 2

Autor:, in / Resident Evil 9

Obwohl Resident Evil 9 bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde, gibt es schon einige Gerüchte und Leaks zur Horror-Fortsetzung. So soll der neunte Ableger schon seit 2018 in Entwicklung sein und über das größte Budget in der Resident Evil-Geschichte verfügen.

Neue Details liefert nun einmal mehr der prominente Leaker Dusk Golem via X. Seinen Ausführungen zufolge wird Resident Evil 9 auf der neuen Open-World-Technologie der RE-Engine aufbauen, die auch im kürzlich veröffentlichen Dragon’s Dogma 2 zum Einsatz kommt.

Dass sowohl Dragon’s Dogma 2, Resident Evil 9 als auch Monster Hunter Wilds auf die Open-World-Technologie setzen, beziehungsweise setzen werden, passe laut dem Leaker in Capcoms Strategie, Projekten in Dreiergruppen grünes Licht zu geben.

In der Vergangenheit sei dies bei Resident Evil 7, Devil May Cry 5 und dem Resident Evil 2 Remake, die allesamt auf die RE-Engine setzten, ähnlich abgelaufen.

Ziel von Capcom für Resident Evil 9 und Monster Hunter Wilds sei es, wie bei Dragon’s Dogma 2, die DNA der Marken beizubehalten und gleichzeitig deren Grundlagen durch die neue Open-World-Technologie zu erweitern, so Dusk Golem.