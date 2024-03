Dragon’s Dogma 2: Entwickler entschuldigen sich bei den Fans

Image: ©CAPCOM CO.

Capcom entschuldigt sich in einem Statement für die Probleme zum Start des Rollenspiels Dragon’s Dogma 2.

Das lang erwartete Rollenspiel Dragon’s Dogma 2 wurde zum Start von Fachpresse und Kritikern mit überwiegend positiven Kritiken und reihenweise Höchstwertungen geadelt. Doch unter Spielern gibt es auch kritische Stimmen. Stein des Anstoßes: Performance-Probleme und Mikrotransaktionen.

In einem Post auf der Steam-Seite des Spiels entschuldigt sich Capcom bei den Fans für die Unzulänglichkeiten zum Start. Man arbeite bereits an Updates und in naher Zukunft werde es einige Fehlerbehebungen geben.

Derzeit untersuche man kritische Probleme wie Abstürze, Freezes und verschiedene Fehler, deren Behebung man je nach Wichtigkeit priorisiere. Auch die Option zum Start eines neuen Spiels auf Steam soll schnellstmöglich hinzugefügt werden.

In Bezug auf die kritisierten Mikrotransaktionen deutet sich seitens Capcom kein Kurswechsel an. In dem Statement werden kostenpflichtigen DLCs aufgelistet, mit dem Hinweis, dass diese auch erspielt werden können.