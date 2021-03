Rocket League: Mobile-Ableger Sideswipe erscheint dieses Jahr

Psyonix hat Rocket League Sideswipe offiziell angekündigt. Bei dem Titel, der noch dieses Jahr erscheinen wird, soll es sich um ein brandneues, eigenständiges Rocket League-Spiel für mobile Geräte handeln.

Rocket League Sideswipe bringt das aus Rocket League bekannte Autofußball-Gameplay auf mobile Bildschirme und bietet eine neue Perspektive auf dem Spielfeld. Die Spieler werden in rasanten, 2-minütigen 1-gegen-1- oder 2-gegen-2-Spielen gegeneinander antreten.

Mit intuitiven Touchscreen-Steuerelementen, welche einfach von der Hand gehen und das Spielen erleichtern, können langjährige Rocket League-Spieler und Neulinge sofort in den actionreichen Spaß des Autofußballs eintauchen.

Rocket League Sideswipe wird kostenlos erscheinen und später in diesem Jahr weltweit auf iOS und Android veröffentlicht. Ein Regional limitierter Alpha-Test für Android über Google Play wurde bereits in Australien und Neuseeland gestartet. Zukünftig wird es Betas in weiteren Regionen geben. Neue Informationen werden in den kommenden Monaten auf der offiziellen Rocket League-Website veröffentlicht.