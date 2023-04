Saga of Sins: Gameplay-Videos aus dem unheiligen Action-Adventure

Autor:, in / Saga of Sins

Schaut euch in zwei neuen Videos Gameplay aus dem unheiligen Action-Adventure im Kampf gegen die sieben Todsünden an.

In Saga of Sins dringt ihr in die Gedanken der Menschen ein, um die sieben Todsünden zu bekämpfen. Beim Eindringen in die Gedanken verwandelt ihr euch in eine von vier einzigartigen dämonischen Kreaturen wie zum Beispiel einen feuerspeienden Gargoyle. Im Laufe des Abenteuers schaltet ihr mit Gold neue Fähigkeiten für die Kreaturen frei.

Saga of Sins | Gameplay Part 1

Saga of Sins | Gameplay Part 2

Saga of Sins ist für 19,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

