Scathe: Details zum actiongeladenen Shooter aus der Hölle

Der britische Spiele-Publisher Kwalee hat einen Publishing-Deal mit dem britischen Drei-Personen-Entwickler Damage State bekannt gegeben. Der Deal umfasst die Veröffentlichung des blutigen und actiongeladenen First-Person-Shooters Scathe in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam und Epic Game Store.

Spieler auf Steam können zudem eine kostenlose, zeitlich begrenzte Demo im Rahmen des Steam Next Festes vom 21. bis 28. Februar ausprobieren.

Scathe ist ein intensiver, klassische First-Person-Shooter mit großen Kanonen und noch größeren Dämonen. Ihr spielt als Scathe, Vollstrecker der Legionen der Hölle, die der göttliche Schöpfer selbst aus der Erde geschmiedet hat.

Und wie Ihre gefallenen Verwandten vor euch müsst ihr euren Wert zeigen, indem ihr euch durch ein ausgeklügeltes Labyrinth bewegt, das an jeder Ecke mit dem dämonischen Bösen verstrickt ist. Also schnappt euch euren Höllenhammer, schließt ab und macht euch bereit, eure allmächtige Wut zu entfesseln!

Nutzt die rohe Kraft und die extreme Geschwindigkeit von Scathe, um euch euren Weg durch die groteskesten Abscheulichkeiten der Hölle zu bahnen, während ihr nach den Höllensteinen sucht und die allmächtigen Wächter besiegt, die sie tief im Netz der Bestrafung vor euch schützen.

Schnelle Reflexe sind der Schlüssel zum Überleben des Bullet Hell-Labyrinths, das zwischen Ihnen und Ihrem Aufstieg steht. Kämpft euch in der brutalen Einzelspielerkampagne durch die tödlichsten Dämonen der Unterwelt und sammelt die Höllensteine ein oder zieht eure Freunde in die blutige Action des intensiven Drop-in/Drop-out-Online-Koop-Spiels.

Features

ESCAPE THE MAZE: Eure Aufgabe ist einfach: Sammelt die drei Höllensteine ein und gelangt in die Mitte des Labyrinths. Wählt euren eigenen Weg, indem ihr euch durch fachmännisch handgefertigte Zonen navigiert, die hinter jeder Ecke mit Gefahren lauern. Sammelt die Runen, die ihr braucht, um weiterzukommen, und vernichtet alle, die sich euch in den Weg stellen.

BULLET HELL: Scathe ist kein gewöhnlicher FPS… Macht euch bereit für die Bullet-Hell, in der ihr unzähligen Wellen tödlicher Geschosse ausweichen müsst. Dank der unglaublichen Geschwindigkeit von Scathe könnt ihr den Angriffen ausweichen und bleibt dabei unverletzt. In Bewegung zu bleiben ist der Schlüssel zu eurem Überleben.

LOCK’N’LOAD: Zerfetzt eure Feinde mit Scathes wahnsinnig starkem Waffenarsenal, das jeweils mit einem verheerenden Sekundärfeuer ausgestattet ist. Spuckt Höllenfeuer mit der Hot Hatch oder schneidet mit dem Kreissägenwerfer Bow Blade durch das Böse.

DROP IN/DROP OUT ONLINE MULTIPLAYER: Scathe wird einen vollständigen Crossplay-Online-Multiplayer unterstützen, bei dem die Spieler jederzeit ein- und aussteigen können. Habt ihr euch schon tief im Labyrinth verirrt? Ruft bis zu drei Freunde herbei, die sich dem Kampf anschließen. Wählt eure Verwandten mit Bedacht, denn in Scathe teilen sich alle denselben Pool an Leben.