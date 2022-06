Scorn: Bilder zeigen frühe Version des Hauptcharakters

Zum Horror-Adventure Scorn präsentierte uns der Entwickler Ebb Software erst vor wenigen Wochen neue Spielszenen. Beim Xbox und Bethesda Games Showcase nannte man sogar mit dem 21. Oktober einen Release-Termin.

Da Spieler in der First-Person-Perspektive durch verschiedene Regionen einer albtraumhaften Welt reist, sah man vom Hauptcharakters bisher nur recht wenig.

Nun sind im Netz einige Bilder der Figur durchgesickert, die ein vollständiges Bild abgibt.

Die folgenden Charakter-Bilder postete Rebs Gaming via Twitter. Er merkt jedoch an, dass es sich um eine frühere Version bzw. Prototypen handelt.

Ob der Charakter auch weiterhin noch so aussieht und ihr ihn im Spiel auch selbst zu Gesicht bekommen werdet, findet ihr am 21. Oktober heraus, wenn Scorn für Xbox Series X|S und PC inklusive Game Pass erscheint.

Leaked Scorn images of the main character you play as. This is our first full look at the character, however it’s an early prototype of final version. #Scorn #Xbox pic.twitter.com/eGe94wWsDX

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 27, 2022