Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island angekündigt

The Legend of Monkey Island erscheint kostenlos am 20. Juni 2023 für Sea of Thieves.

Sea of Thieves ist in drei lustige Geschichten mit vielen Geheimnissen und Nebenquests aufgeteilt: The Legend of Monkey Island lädt Piraten dazu ein, klassische Charaktere in einer neuen Geschichte zu treffen, die die kultigen Schauplätze von Monkey Island in Sea of Thieves bringt.

Das Abenteuer beginnt auf der Insel Mêlée, wo die Piraten den Anblick, die Gerüche und die schurkische Pracht der Insel genießen können, während sie versuchen, herauszufinden, warum plötzlich jeder etwas von dem selbsternannten mächtigen Piraten und bekannten Pudelschnuller Guybrush Threepwood zu halten scheint. Irgendetwas stimmt ganz offensichtlich nicht…

Diese Liebeserklärung an die klassische Abenteuerspielserie kann allein oder mit einer Crew gespielt werden. Ab dem 20. Juli werden über einen Zeitraum von drei Monaten drei weitere Geschichten als kostenlose Updates für alle Spieler hinzugefügt.