Seagate: Xbox-Festplatten im Starfield-Design erhältlich

Erforscht die Geheimnisse des Universums mit dem Starfield Special Edition Game Drive for Xbox und dem Game Hub for Xbox.

Seagate, Anbieter von Datenspeicherlösungen, veröffentlicht heute das Starfield Special Edition Game Drive for Xbox und das Game Hub for Xbox im Starfield-Design vor. Damit erweitert Seagate sein Portfolio an beliebten Speicherlösungen für Gamer und bietet Xbox-Spielern große Speicherkapazitäten mit einer hohen Geschwindigkeit. So können Starfield-Spieler die endlosen Weiten des Gaming-Universums erkunden und der Constellation alle Ehre erweisen.

Die neuen, offiziell von Bethesda lizenzierten Special Edition Festplatten sind mit einem exklusiven Artwork versehen, das an die Entdecker der Constellation und die Settled Systems erinnert. Mit der anpassbaren RGB-LED-Beleuchtung bringen das Game Drive und das Game Hub for Xbox die Schönheit der Sterne direkt ins heimische Wohnzimmer.

Beide Festplatten werden über High-Speed-USB 3.2 Gen 1 mit der Konsole verbunden. Das Game Drive benötigt dabei kein separates Stromkabel, sodass Spieler problemlos an einem Ort ihrer Wahl spielen können. Beide Festplatten sind für die Xbox Series X|S und Xbox One entwickelt und lassen sich über Xbox OS in weniger als zwei Minuten installieren, damit Spieler ihre Reise zu den Sternen unmittelbar antreten können.

Das Game Drive ist mit einer Speicherkapazität von 2 TB und 5 TB erhältlich. Dank seines geringen Gewichts können Spieler ihre gesamte Spielebibliothek überall hin mitnehmen. Das Game Hub ist mit einer Kapazität von 8 TB erhältlich und ermöglicht es Spielern, das Universum bequem von ihrer Heimatstation aus zu retten. Es verfügt zudem über USB-C- und USB-A-Anschlüsse an der Frontseite sowie einen vielseitigen, kompakten Formfaktor, der es Spielern ermöglicht, all ihre Peripheriegeräte an einem Ort anzuschließen und mit Strom zu versorgen.

Das Game Hub kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden und bietet Spielern somit Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Gaming-Station.

Die beiden Festplatten sind mit drei Jahren Rescue Data Recovery Services und einer beschränkten Garantie von zwei Jahren ausgestattet2, die Gamern bei ihren Spiele-Abenteuern noch mehr Datensicherheit bieten.

Das Seagate Starfield Special Edition Game Drive for Xbox ist ab sofort mit Kapazitäten von 2 TB (124,99 Euro UVP) und 5 TB (194,99 Euro UVP) erhältlich, ebenso das Starfield Special Edition Game Hub for Xbox mit einer Kapazität von 8 TB (269,99 Euro UVP).

Die Produkte sind bei Amazon gelistet, teilweise aber noch nicht lieferbar: