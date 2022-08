SEGA: Liste aller Mega Drive Mini 2 Spiele und Termin für Europa

Heute hat SEGA ein neues Video veröffentlicht und darin alle Spiele aufgelistet, die für den Mega Drive Mini 2 erscheinen werden.

Demnach sind 61 Spiele auf der Konsole enthalten, bei denen es sich um neue Portierungen, unveröffentlichte Spiele und Titel aus der SEGA CD-Ära handelt.

Eine Liste findet ihr am Ende der Meldung (danke an VGC).

Auch zum Termin gibt es Neuigkeiten. In Europa wird das Mega Drive Mini 2 am 27. Oktober auf den Markt kommen und damit zeitgleich zur Einführung in Nordamerika.

Welcome To The Next Level!

MEGA happy to confirm Mega Drive Mini 2 (Europe) arrives on October 27th, same day as Genesis Mini 2 (NA)!

Here's the full list of 60 (+1) games, including all-new ports, previously unreleased, and SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 #MegaDriveMini2 pic.twitter.com/bBuFCWO8Nm

