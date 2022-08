id Software: Arbeitet am nächsten großen Spiel

Im Rahmen der QuakeCon wurde bestätigt, dass die Entwicklerschmiede id Software bereits an einem neuen Spiel arbeitet.

So sagte Executive Producer Marty Stratton laut Klobrille, dass man hart am nächsten großen Spiel dran ist. Jedoch sei es noch zu früh, als dass das Team schon Details dazu mitteilen könnte.

Mit dem Ego-Shooter DOOM Eternal erschien 2020 der letzte große Wurf des traditionsreichen Entwicklers, gefolgt vom der Erweiterung The Ancient Gods.

Anfang des Jahres suchte das Unternehmen noch Personal mit Kenntnissen von DOOM und QUAKE.

id Software: "The team is hard at work on our next big game, but we are not ready to share details quite yet." pic.twitter.com/afrb0nARXU

