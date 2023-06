Shadows of the Damned: Remaster von Grasshopper angekündigt

Autor:, in / Shadows of the Damned

Grasshopper Manufacture hat ein Remaster zum beliebten Action-Adventure-Metroidvania-Spiel Shadow of the Damned angekündigt.

Wie Grasshopper Manufacture während der Devolver Direct Pre-Show bekannt gegeben hat, wird das im Jahr 2013 veröffentlichte Metroidvania-Action-Adventure ein Remaster erhalten.

So müssen Fans zwar weiterhin auf komplett neue Inhalte zu Shadow of the Damned warten, dürfen aber immerhin ihren geliebten Klassiker in überarbeiteter Form und mit besserer Grafik genießen.

Der Ankündigungstrailer verschafft schon mal einen kleinen Einblick in die Gameplay-Mechaniken und die aufgehübschte Optik des Remasters. Wann das Spiel erscheinen soll und welche Plattformen unterstützt werden, verrät er allerdings nicht.

Diese Informationen könnten möglicherweise der am 15. Juni um 6:00 Uhr stattfindenden Grasshopper Direct vorbehalten sein, deren Ankündigung am Ende des Trailers erfolgt.