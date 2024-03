Shin Megami Tensei V: Vengeance: Release-Termin um eine Woche vorgezogen

Wer es kaum erwarten kann, die überarbeitete Version von Shin Megami Tensei V: Vengeance zu spielen, für den gibt es nun gute Neuigkeiten. Statt am 21. Juni kommt das Spiel bereits am 14. Juni auf den Markt und somit eine Woche vor dem eigentlichen Release-Termin.

Verfügbar ist Shin Megami Tensei V: Vengeance für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC sowie für die Nintendo Switch.

Einen Grund für die Verschiebung der Veröffentlichung gaben die Verantwortlichen nicht an, doch diese erscheint nur logisch: Am 21. Juni erscheint das mit Spannung erwartete Kapitel Elden Ring: Shadow of the Erdtree und der Hype um diesen DLC ist gewaltig. Dass Atlus mit der überarbeiteten Version seines RPGs aus dem Jahre 2021 in diesem Wirbel nicht untergehen möchte, kann man verstehen.

In Shin Megami Tensei V: Vengeance erwarten euch, wenngleich ihr das Original vielleicht schon kennt, einige Neuerungen. So könnt ihr mit eurem Charakter einen neuen Weg einschlagen. Neue Dämonen, Locations und ein neuer spielbarer Charakter erwarten euch ebenso.

Die Deluxe Edition enthält drei Mitama DLCs, mit denen euch mehr Geld, Erfahrungs- und Fähigkeitenpunkte zur Verfügung stehen. Zugang erhaltet ihr außerdem zu den Nebenquests Sakura Cinders of the East und Holy Will and Profane Dissent, mit denen ihr Konohana Sakuya und Dagda freischalten könnt.