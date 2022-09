Shoulders of Giants: Anmeldung zur Beta eröffnet

Autor:, in / Shoulders of Giants

Shoulders of Giants ist ein farbenprächtiges Roguellike, bei dem die Spieler gleichzeitig einen mysteriösen Mech und die schussbereite Amphibie auf seinem Rücken steuern. Alleine, mit einem Freund oder online als Teil eines vierköpfigen Koop-Teams wird sich auf der Mission zur Rettung der Galaxie vor Entropys Mächten der Weg durch die feindlichen Wellen gebahnt!

Das Indie-Studio Moving Pieces hat bekannt gegeben, dass für sein Huckepack-Sci-Fi-Roguelike Shoulders of Giants jetzt Beta-Anmeldungen via Discord möglich sind. Die Beta-Neuigkeiten wurden zusammen mit einem nagelneuen kommentierten Trailer im Xbox-/Twitch-Showcase enthüllt, in dem Patrick McAvena von Moving Pieces über all das spricht, was Shoulders of Giants im Roguelike-Bereich zu etwas Besonderem macht.

Die Beta wird in den kommenden Wochen sowohl auf Epic als auch Xbox laufen, und Spieler können teilnehmen, indem sie dem Discord von Shoulders of Giants beitreten. Das Spiel erscheint im Laufe des Jahres für PC (Epic) und Xbox.