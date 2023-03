Showcase 2023: Future Games Show Spring Showcase startet im März

Am 23. März um 0:00 Uhr deutscher Zeit startet der Future Games Show Spring Showcase mit über 50 verschiedenen Spielen, Weltpremieren, Entwicklerinterviews und exklusiven Inhalten.

Während der Show, die via Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, GamesRadar und TikTok übertragen wird, gibt es unter anderem Einblicke zu Segas kommenden Werk Hyenas sowie The Expanse: A Telltale Series.

Als Co-Hosts sind die beiden Schauspieler Briana White und Cody Christian vertreten, die für das Final Fantasy VII Remake den Charakteren Aerith und Cloud ihre Stimmen liehen.

„Wir können es kaum erwarten, unsere erste Episode des Jahres 2023 zu präsentieren, die eine sorgfältig kuratierte Mischung der aufregendsten und innovativsten kommenden Multiplattform-Spiele enthält“, so Daniel Dawkins, Content Director of Games bei Future. „Wir nehmen einige kleine Änderungen an unserem Sendeformat vor, mit einer neuen „Ones to Play“-Sektion, die sich auf Spiele mit spielbaren Demos konzentriert, und einem weiteren neuen Spotlight-Slot, über den wir in den kommenden Wochen sprechen werden.“

„Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Cody den Future Games Show Spring Showcase zu moderieren“, sagte Briana White. „Wir können es kaum erwarten, euch ein paar tolle Trailer zu zeigen und Neuigkeiten über die besten kommenden Spiele in diesem Jahr mit euch zu teilen. Ihr solltet unbedingt dabei sein, denn es wird ein Riesenspaß!“