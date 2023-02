Showcase 2023: GG Bavaria Münchener Gaming-Convention am Wochenende

Autor:, in / Showcase 2023

Die GG Bavaria Münchener Gaming-Convention startet an diesem Wochenende.

Am 25. und 26. Februar 2023 feiert GG Bavaria in München ihren Einstand mit einem einzigartigen und diversen Themenmix. Auf über 1.000 m² finden zahlreiche Ausstellende aus Bayern auf der Convention Platz, um ihre Spiele und Projekte zu präsentieren.

Bereits gestern hieß Bayerns Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, um 17 Uhr Spieleentwickler, Publisher, Kreativschaffende und Freunde der Gamesbranche in Bayern willkommen.

Am Samstag und Sonntag öffnen sich dann für alle Interessierten die Pforten bei GG Bavaria. An beiden Tagen ist von 10.00 bis 18.00 Uhr einiges geboten: Spiele können ausprobiert, Optionen für Jobs und Studiengänge in der Spielebranche ausgekundschaftet und Bühnenprogramme miterlebt werden. Indie-Games, E-Sports, Anime, Cosplay und Nerd Culture – für jeden hat GG Bavaria etwas zu bieten.

GG Bavaria bedeutet zwei Tage prall gefüllt mit:

Indie-Games aus allen Ecken Bayerns – unter anderem Emergo Entertainment GmbH mit Fireside, Active Fungus Studios mit Totgeschwiegen oder auch K5 Factory mit Trailbouncer VR

Free Gaming Area mit international bekannten Titeln und Free Motion Gaming mit Multiball von lymb.io

Content Creators aus Bayern, die live vor Ort auf der Bühne bayerische Indie-Games zocken

Erstklassiger E-Sport mit Munich eSports (plus die Munich eSports-Abteilung Super Smash Bros) – am 25. Februar findet abends das E-Sport Netzwerktreffen Süd statt, organisiert von Munich eSports und unterstützt vom eSport-Bund Deutschland ESBD

Anime-Fokus mit einer Artist Alley mit 10+ Künstler:innen, Events von Animexx und einer Kostüm-Reparaturwerkstatt

Cosplay – Kreative und Begeisterte können am Cosplay-Contest von Animexx teilnehmen und entweder eigene Kreationen in den Wettbewerb bringen oder die der Anderen bestaunen

Nerd Culture – mit ausgewählten Retro-Games-Automaten und einer feinen Auswahl an Merchandise

14 Universitäten und zehn regionale Gamesfirmen mit Games-Studiengängen und offenen Stellen

Talks, Workshops und Karriere-Tipps für den (Quer-)Einstieg in die Gamesbranche

Unter anderem sind folgende Aussteller auf der GG Bavaria anzutreffen:

Active Fungus GmbH

Emergo Entertainment

Hologate

Irox Games

Mimimi Games

remote control productions

Wolpertinger Games

Diverse Universitäten und Hochschulen mit Studiengängen mit Games-Bezug

…und viele mehr

Eine vollständige Liste mit allen Ausstellern gibt es hier und hier (Career Day). GG Bavaria findet am 25. und 26. Februar 2023 jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. Tickets sind über Eventbrite bereits ab 10,00 EUR erhältlich.