Showcase 2023: Warteschlange zum Xbox Event eröffnet

Die Warteschlange zum Xbox Games Showcase 2023 ist eröffnet. Wer will, kann sich virtuell einreihen oder aber eine Erinnerung erstellen.

Wer möchte, kann sich bei YouTube in die virtuelle Warteschlange einreihen und kann dann ab 19:00 Uhr live dabei sein. Wer möchte, kann sich aber auch eine Erinnerung erstellen und heute noch das schöne Wetter beispielsweise im Freibad genießen.

Auch wir von XboxDynasty werden euch heute Nachmittag und am Abend noch einmal an die Show erinnern und parallel alle Neuigkeiten für euch veröffentlichen. Außerdem gibt es im Anschluss die Aufzeichnung zur Veranstaltung. Ihr verpasst also nichts!