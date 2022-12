Shredders: Season 2023 Update verfügbar

Die Macher von Shredders geben bekannt, dass das Season 2023 Update für das Snowboardspiel veröffentlicht wurde. Shredders wurde von FoamPunch entwickelt und ist seit dem ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.

„Shredders macht sich bereit für die neue Saison! So auch Zeb Powelll, einer der explosivsten und kreativsten Rider, den wir je gesehen haben. Wenn man Zeb beim Fahren zusieht, fühlt man sich wie in einem Videospiel – oder war es andersherum? Versucht, mit ihm in Shredders mitzuhalten!“