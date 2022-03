Skull & Bones: Erste Spieltests für Insider angekündigt

Das Spiel Skull & Bones aus dem Hause Ubisoft Singapur wurde erstmals im Jahr 2017 angekündigt und seit dem einige Male verschoben.

Jetzt scheint es mit der Entwicklung aber endlich voranzugehen. In einem Beitrag auf ihrer eigenen Seite kündigte Ubisoft ein Insider-Programm zum Mehrspieler-Piratenabenteuer an.

In diesem Insider-Programm bekommen die Spieler eine frühe Fassung des Spiels vor die Nase gesetzt und können frei entscheiden, wann und wie sie spielen wollen, damit der Test möglichst realitätsnah ist.

Für dieses Programm kann sich jeder als Insider bewerben, es bietet sich allerdings an, viel Zeit zum Testen, einiges an Geduld und ein reges Interesse an Spielentwicklung mitzubringen. Es geht bei diesem Test nämlich hauptsächlich darum, Bugs zu erkennen, Fehler zu melden und konstruktives Feedback zu geben.

Die Gruppe der Insider soll nach Ubisofts Aussage klein gehalten und streng selektiert werden. Jeder ausgewählte Insider muss zudem noch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und den Verhaltensregeln von Ubisoft zustimmen.

Bis jetzt wurde weder ein Zeitraum für das Insider-Programm, noch ein genaues Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Die letzte Information diesbezüglich war die Aussage von Ubisoft, dass Skull & Bones und weitere Spiele noch während dieses Geschäftsjahres (April 2022-März 2023) erscheinen sollen.