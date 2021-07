Skydrift Infinity: Release Trailer zum actiongeladenen Arcade-Spiel

Autor:, in / Skydrift Infinity

Skydrift Infinity ist ein actiongeladenes Arcade-Spiel, das sich auf das Erlebnis des Fliegens allein und mit Freunden konzentriert, in einem leichten, schnellen und rasanten Stil.

In verschiedenen Spielmodi können Spieler an Deathmatches und bewaffneten Rennen sowie anderen Wettbewerben teilnehmen, wobei sie moderne Flugzeuge verwenden, die bis zum Maximum getunt und bis an die Zähne mit extremen Waffen ausgerüstet sind. Das Ziel ist einfach: Wenn ihr andere nicht überholen könnt, dann schießt sie ab!

Spielt allein, mit Freunden oder gegen unbekannte Online-Herausforderer an. Zur Entspannung erkundet ihr exotische Inseln, den Schauplatz der Rennen und die Arena-Modi. Hier könnt ihr euch von der 2-Dimensionalität befreien, die andere Rennspiele einschränkt. Die Möglichkeiten sind nur durch eure Vorstellungskraft begrenzt!

Skydrift Infinity wird am 29. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.