Slap The Rocks: Gameplay-Trailer zum Pixel-Puzzlespiel veröffentlicht

Autor:, in / Slap The Rocks

Slap The Rocks ist ein Pixel-Puzzle Spiel aus dem [email protected] Programm, indem ihr Steine schellt und Schatzkisten erbeutet.

Videospiel-Abenteurer müssen dieser Tage immer härtere Aufgaben bewältigen, um zu erringen, wonach es ihren Abenteurer-Geist verlangt. Der neue Gameplay-Trailer zu Slap the Rocks hat gezeigt, dass einige Protagonisten es einfacher haben als andere.

Slap the Rocks ist ein Puzzlespiel im Pixelgrafik-Stil, der durch seine Top-Down Ansicht an Pokémon erinnert. Der Spieler steuert hierbei einen Abenteurer, der befriedigender Weise genau das tut, was der Spieltitel verspricht: Steine schellen!

Bewaffnet mit einem Schwert, muss unsere Figur sich auf den Weg durch 30 verschiedene Level machen und dabei Steine prügeln und Büsche schnetzeln, um möglichst viele Schatztruhen zu erreichen. Die größten Gefahren auf seiner Reise zu Ruhm und Reichtum sind Löcher im Boden, die mit besagten Steinen zu verschließen sind.

Slap the Rocks erscheint am 04. Mai und ist somit schon morgen im Microsoft Store erhältlich.