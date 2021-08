Sledgehammer Games: Studio könnte nicht immer nur Call of Duty entwickeln

In einem Interview deutete der COO von Sledgehammer Games auf die Möglichkeit hin in Zukunft etwas anderes, als Call of Duty zu entwickeln.

Andy Wilson, COO von Sledgehammer Games, sprach in einem Interview darüber, dass Call of Duty: Vanguard im Moment zwar das wichtigste Projekt für das Studio sei, man sich aber die Zeit nehmen werde, um darüber nachzudenken, in Zukunft an etwas anderem als Call of Duty zu arbeiten.