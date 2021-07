Sledgehammer Games: Entwicklerstudio enthüllt neues Firmenlogo

Sledgehammer Games hat ein neues Firmenlogo präsentiert. In dem auf Twitter geteilten Gif werden euch das neue Logo sowie eine Variante, die aus der Abkürzung „SHG“ besteht, gezeigt. Das Entwicklerstudio wechselt sich seit einigen Jahren mit Treyarch und Infinity Ward ab, um die Call of Duty-Mühle am Laufen zu halten.

Say hi to our new look 👀 pic.twitter.com/1X4I7Ufm8p — Sledgehammer Games (@SHGames) July 20, 2021

Hier noch das abgekürzte Logo [SHG]:

Der diesjährige Ableger trägt angeblich den Titel Call of Duty: Vanguard und wird Berichten zufolge nächsten Monat enthüllt. Womöglich über Warzone, wie es letztes Jahr bei Call of Duty: Black Ops Cold War der Fall war.