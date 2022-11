Slightly Mad Studios: Gründer kritisiert EA nach Aus für Project CARS

Gestern teilte der Publisher Electronic Arts mit, dass die Rennspielreihe Project CARS nicht fortgeführt wird. Weitere Investitionen in die Serie des Entwicklers Slightly Mad Studios wird es nicht geben.

Die an der Reihe beteiligten Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit in andere Studios des Publishers eine neue Position finden.

Ganz und gar nicht erfreut über diese Nachricht ist Ian Bell. Der Gründer und ehemalige CEO von Slightly Mad zog sich im Oktober letzten Jahres zurück, nachdem die Zukunft des Studios gesichert war, als Codemasters von EA übernommen wurde.

Jetzt kritisierte Bell den Publisher für seine jüngste Entscheidung. In einer Reihe von Tweets sagte er:

Bell war in der Vergangenheit bereits nicht gut auf EA zu sprechen. So kam damals die Entwicklung von Shift 3 nie zustande und das Studio schien am Ende, weil der Publisher seine Versprechen nicht eingehalten hatte, wie er behauptet.

„Wir hatten ein Spiel namens Need for Speed: Shift gemacht, wir hatten ein Spiel namens Shift 2 gemacht, und EA kam zu mir und sagte, zwei Monate nach Shift 2, können wir euch 1,5 Millionen geben, wenn ihr zustimmt, mit keinem anderen Publisher zu sprechen, keine anderen Spiele zu vereinbaren oder an einer anderen Vereinbarung mit einem anderen Publisher zu arbeiten, und wir geben euch 1,5 Millionen und wir werden Shift 3 unterzeichnen?“

„Also sagte ich: OK, das klingt nach einem guten Deal. Ich nahm die 1,5 Millionen, zahlte den Jungs jede Menge Boni, und zwei Wochen, bevor wir mit Shift 3 beginnen sollten, sagten sie es ohne Vorwarnung ab. Sie sagten: ‚Das machen wir nicht mehr‘.“

„Sie schickten E-Mails an drei, vier, fünf unserer wichtigsten Mitarbeiter. Und zwei davon sind tatsächlich gegangen, weil wir in Schwierigkeiten waren. Wir hatten nichts mehr. Wir waren erledigt. Sie haben unser Unternehmen buchstäblich zerstört, sie haben versucht, uns zu töten, und sie haben auch versucht, unsere Technologie zu stehlen.“

„Sie haben versucht, uns zu verarschen, anders kann man es nicht ausdrücken. Das ist es, was sie versucht haben. Sie haben versucht, uns zu zerstören, und wir haben keine Liebe für EA in dieser Firma. Also ja, ich habe eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen, ich habe das Geld auf den Tisch gelegt, ich habe es in die Firma gesteckt, ich habe die Mitarbeiter für drei weitere Monate bezahlt, wir haben ein paar Spiele gemacht und uns durchgeschlagen.“

„Diese Typen sind Arschlöcher. Wir haben keinen Respekt vor EA. Ich werde nie wieder einen Deal mit ihnen machen, keinen Respekt vor ihnen, sie sind schreckliche menschliche Wesen, sie sind Firmenmonster.“