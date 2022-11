Electronic Arts: EA gibt Project CARS auf

Electronic Arts wird sämtliche Investitionen in die Project CARS Franchise einstellen und die Serie komplett aufgeben. Die betroffenen Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit in andere EA-Studios versetzt werden.

In einer Erklärung gegenüber GamesIndustry.biz sagte ein EA-Sprecher: „Heute haben wir intern ein Update für unser Rennsport-Portfolio angekündigt. Nach einer Bewertung des nächsten Project CARS-Titels und seines längerfristigen Wachstumspotenzials haben wir die Entscheidung getroffen, die weitere Entwicklung und Investition in die Franchise einzustellen.“

„Entscheidungen wie diese sind sehr schwer, aber sie erlauben es uns, unseren Fokus auf Bereiche zu legen, in denen wir glauben, dass wir die größten Chancen haben, Erlebnisse zu schaffen, die die Fans lieben werden.“

„Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken in unserem Rennsportportfolio, insbesondere auf lizenziertes geistiges Eigentum und Open-World-Erlebnisse, und bauen unsere Franchises aus, um mit langfristigen Live-Diensten, die globale Gemeinschaften einbinden, sozialer zu werden.“

„Spiele sind das Herzstück der Sport- und Rennsportunterhaltung, und angesichts der sich ändernden Erwartungen der Fans erkennen wir die Notwendigkeit, unsere Spiele über das reine Spielen hinaus weiterzuentwickeln und den Fans Erlebnisse zu bieten, bei denen sie auch zuschauen, etwas schaffen und sich mit ihren Freunden verbinden können.“

„Wir arbeiten mit allen, die von dieser Entscheidung betroffen sind, zusammen, um sie in geeigneten Positionen in unserem EA Sports- und Rennsport-Portfolio sowie in anderen Bereichen von EA unterzubringen, wo immer wir können. Unsere Priorität ist es nun, unsere Mitarbeiter während dieses Übergangs so gut wie möglich zu unterstützen.“