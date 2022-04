Sniper Elite 5: Scharfschützen-Shooter erreicht Goldstatus

Autor:, in / Sniper Elite 5

Das britische Entwicklerstudio Rebellion hat die Arbeiten am Hauptspiel Sniper Elite 5 beendet und den Goldstatus erreicht.

Damit startet das neuste Kapitel der Spielreihe mit Karl Fairburne als Protagonisten wie geplant am 26. Mai 2022.

Sniper Elite 5 wird in Deutschland in ungeschnittener Form ab 18 Jahren veröffentlicht. Zum Launch wird das Spiel auch ohne zusätzliche Kosten mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.

Im Microsoft Store kann Sniper Elite 5 in zwei Versionen vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten zudem mit „Wolf Mountain“ eine neue Mission aus der „Target Führer“-Kampagne, in der Spieler den Berghof in den bayerischen Alpen infiltrieren, dem privaten Rückzugsort von Adolf Hitler.

Sniper Elite 5 Vorbestellung